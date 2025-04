Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Zweibrücken (ots)

Am späten Abend des Karfreitags ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Talstraße in Zweibrücken OT Mörsbach. Der 60-jährige Fahrer eines Opel Astra befuhr die Talstraße in Zweibrücken OT Mörsbach, von Großbundenbach kommend. Aufgrund seines Alkoholkonsums streifte der Fahrer, den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford Focus eines 35-jährigen Mannes. Beide PKW wurden durch den Verkehrsunfall beschädigt, der Gesamtschaden wird auf 8000 Euro geschätzt. Der Opel Astra war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, so dass dieser durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden musste. Weiterhin erlitt der unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer durch den Aufprall eine Platzwunde am Kopf und wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Da der 60-jährige einen Alkoholwert von 2,53 Promille hatte, wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell