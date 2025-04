POL-PIZW: Polizei stoppt alkoholisierte und drogenbeeinflusste Autofahrer

Zweibrücken (ots) - Am Montag, 14.04.2025, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 12.20 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz des Fashion Outlet Centers vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken einen in Queraufstellung geparkten, weißen PKW Skoda Octavia. Hierbei entstand am Skoda ein Streifschaden an der Heckstoßstange, dem Kotflügel und an der ...

mehr