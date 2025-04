Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Sachbeschädigungen an Verteilerkästen/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am heutigen Donnerstag, 17.04.2025 wurde bei der Polizeiinspektion Zweibrücken beanzeigt, dass Ende Januar 2025 die Schlösser an zwei Telekommunikationsverteilerkästen in Mörsbach, In der Gasse und in Niederauerbach, Zur Adelsklinge beschädigt wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500.- Euro. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

