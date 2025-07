Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kupferdiebe an Nottensdorfer Feuerwehrgerätehaus, Einbrecher in Jorker Hofladen

Stade (ots)

1. Kupferdiebe an Nottensdorfer Feuerwehrgerätehaus

Unbekannte Kupferdiebe haben am Wochenende zwischen Freitag, 16:00 h und Montag, 14:00 h in Nottensdorf in der Alten Dorfstraße das Gelände des dortigen Feuerwehrgerätehauses betreten und dann ein ca. 2,5 Meter langes Kupferfallrohr abmontiert und mitgenommen. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

2. Einbrecher in Jorker Hofladen

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben sich unbekannte Täter auf das Gelände eines Hofladens mit Cafe in der Straße "Am Elbdeich" in Jork begeben und einen Seiteneingang aufgehebelt. Aus dem Inneren wurden anschließend mehrere Kasseneinsätze sowie ein Tresor mit einer geringen Menge Bargeld entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-913830.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell