Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Einbruch in Handwerkerfahrzeug - Werkzeugdiebstahl

Stade (ots)

Zwischen 19:30 Uhr am Sonntag und 06:40 Uhr am Montag wurde am Buxtehuder Rotkleedamm ein geparkter Mercedes Sprinter aufgebrochen und Werkzeuge daraus entwendet. Unbekannte hatten dazu gewaltsam das Fahrzeugblech durchstoßen und den Schließmechanismus überwunden. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug und der Wert des Diebesgutes werden auf mindestens 2.000 EUR geschätzt. Wer Hinweise zum Einbruch in das Handwerkerfahrzeug geben kann, meldet sich bitte unter 04161/6470 beim Polizeikommissariat in Buxtehude.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell