Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Verkehrsunfall mit Trunkenheit - Notarzteinsatzfahrzeug beschädigt

Stade (ots)

Am Samstag gegen 21:40 Uhr wurden Rettungsdienst und Notarzt zu einem Altenheim an der Schiffertorsstraße alarmiert.

Das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) befuhr die Schiffertorsstraße in stadteinwärtige Richtung, als es auf Höhe des Stadeums auf den Linksabbiegerstreifen wechselte, um in einem Bogen besser zur Einsatzörtlichkeit einbiegen zu können. Als der VW Multivan nach rechts abbog und die Geradeausspur in Richtung Innenstadt kreuzte, kam es zum Zusammenstoß mit einem nachfolgenden Mercedes Citan. Der Mercedes traf das NEF am rechten Vorderreifen, anschließend kappte der Citan noch den Mast einer Bedarfsampel und kam dann zum Stehen.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der 44-jährige Notarzt, ein Mann aus Hamburg, leichte Verletzungen. Der 49-jährige Fahrer des Notarzteinsatzfahrzeugs und der 43-jährige Mercedesfahrer blieben unverletzt.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen Alkoholgeruch und weitere alkoholtypische Auffälligkeiten bei dem 43-jährigen Mann aus Großenwörden wahr. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab, daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und im EKS durchgeführt. Das Ergebnis zur Blutalkoholkonzentration wird erst in einigen Tagen feststehen. Da für die Polizeibeamten hinreichende Anhaltspunkte für eine absolute Fahruntüchtigkeit bei dem 43-Jährigen vorlagen, wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Das Amtsgericht wird über diese Maßnahme entscheiden.

Der umgefahrenen Fußgängerampel nahmen sich die Kommunalen Betriebe Stade an.

Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 20.000 EUR.

Die Versorgung des Notfallpatienten war derweil nicht gefährdet, die Rettungskräfte gewährleisteten seine Versorgung trotz des Unfalls.

