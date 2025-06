POL-STD: Drochtersen: Fazit der Polizei zum Elbstrand Festival

Stade (ots) - Am Donnerstag, zwischen 23 Uhr und 23:40 Uhr, wurde in der Schillerstraße in Buxtehude ein am Fahrbahnrand geparkter Hyundai Tucson ix35 gestohlen. Der schwarze Pkw mit dem Kennzeichen STD-JA 786 wurde 2019 erstmals zugelassen. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass das Fahrzeug auf technischem Wege geöffnet und gestartet wurde. Der Geschädigte legte der Polizei beide Fahrzeugschlüssel vor. Der ...

