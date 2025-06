Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz - Aurich: Mountainbike aus Garage gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben am Donnerstag (26.06.2025), zwischen 12.00 Uhr und 16.00 Uhr in Aurich ihr Unwesen. Aus einer verschlossenen Garage im Norden des Ortsteils stahlen die Unbekannten ein Mountainbike des Herstellers Orbea. Das orangefarbene Rad mit goldener Feder und dunkelgrauen Griffen hat einen Wert von etwa 3.000 Euro. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz die Tel. 07042 941-0 sowie die E-Mail-Adresse vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

