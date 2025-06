POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Sindelfingen: vermisste Frau tot aufgefunden - 46-Jähriger wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts in Haft (Nachtragsmeldung)

Ludwigsburg (ots) - Ein 26-jähriger Mann sowie ein 17-jähriger Jugendlicher fielen am Mittwoch (25.06.2025) gegen 15:45 am Ufer eines Badesees in Horrheim wegen exhibitionistischer Handlungen auf. Der 26-Jährige entblößte sein Glied und schwenkte es in Blickrichtung des gegenüberliegenden Ufers hin- und her. Der 17-Jährige manipulierte in gleicher Blickrichtung ...

