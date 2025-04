Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Vorfahrtsmissachtung: Zwei Beteiligte verletzt

Bad Liebenzell (ots)

Eine schwerverletzte und eine leichtverletzte Pkw-Lenkerin ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagabend.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr eine 52-Jährige mit ihrem Opel die Straße "Im Nagoldtal" als es aus noch unklarer Ursache kurz nach 21 Uhr bei einem Abbiegevorgang zu Kollision mit dem VW einer 43-Jährigen kam. Letztgenannte wurde nach dem Unfall mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Opel-Fahrerin trug leichte Verletzungen davon. Beide Fahrzeuge mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Der Schaden am Opel wird auf rund 14.000 Euro geschätzt, der Sachschaden am VW auf rund 20.000 Euro.

Sabine Maag, Pressestelle

