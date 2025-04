Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Simmerfeld - Alkoholisiert verunfallt und geflüchtet - Wer wurde gefährdet?

Simmersfeld (ots)

Mit über zwei Promille ist am Sonntagabend ein 43 Jahre alter VW-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und hat Sachschaden verursacht. Personen, welche durch die dessen Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nagold unter 07452 / 9305-0 zu melden.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr der Mann, gegen 20:00 Uhr, die Landesstraße 351 von Altensteig kommend in Fahrtrichtung Simmersfeld. In Lengenloch bog der Pkw-Lenker in die Lengenlocher Straße ein und setzte seine Fahrt in Richtung Beuren fort. Dort kam der 43-Jährige von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. Trotz des Unfalls fuhr er weiter auf die K 4334, wo er kontrolliert werden konnte. Ein Atemalkoholvortest bestätigte seine absolute Fahruntüchtigkeit. Der Gesamtschaden wird mit rund 5.500 Euro beziffert.

Die ersten Ermittlungserkenntnisse haben ergeben, dass dem VW-Fahrer offenbar mehrere Fahrzeuge entgegenkamen, welche durch dessen Fahrweise möglicherweise gefährdet wurden. Unter anderem soll es sich bei einem Fahrzeug um einen roten Golf gehandelt haben. Die Polizei bittet diese Fahrzeugführer, sich bei der Polizei in Nagold zu melden.

Der 43-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben und nun mit einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort rechnen.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell