POL-Pforzheim: Brand eines Einfamilienhaus, Schaden rund 600.000 EURO

Engelsbrand (ots) - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw-Lenker ist es am Donnerstagnachmittag in Engelsbrand gekommen. Ein 34-jähriger Suzuki-Fahrer befuhr gegen 16:40 Uhr die Hauptstraße stadteinwärts. An der Einmündung Industrieweg wollte er links in eben diesen abbiegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah er die Fußgängerin ...

