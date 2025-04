Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Engelsbrand - Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Engelsbrand (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw-Lenker ist es am Donnerstagnachmittag in Engelsbrand gekommen.

Ein 34-jähriger Suzuki-Fahrer befuhr gegen 16:40 Uhr die Hauptstraße stadteinwärts. An der Einmündung Industrieweg wollte er links in eben diesen abbiegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah er die Fußgängerin mit ihrem Kinderwagen samt Kind, welche an der Hauptstraße in selbige Richtung unterwegs war. Sie querte gerade den Industrieweg, um der Hauptstraße weiter zu folgen, als der 34-Jährige mit seinem Pkw den Kinderwagen erfasste. In der Folge stürzte die Frau, wodurch sie und ihr Kind leichte Verletzungen davontrugen. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten des Polizeireviers Neuenbürg beim Suzuki-Fahrer Alkoholgeruch fest, sodass bei ihm ein freiwilliger Atemalkoholvortest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von etwa zwei Promille. Im Anschluss musste der 34-Jährige neben einer Blutprobe seinen Führerschein abgeben.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter der Rufnummer 07082 79120 zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell