POL-OB: Fahrzeug nach Autorennen beschlagnahmt

Oberhausen (ots)

Am Samstagmorgen (15.02.) befuhr eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Oberhausen um 03:52 Uhr die Essener Straße in Fahrtrichtung Osterfelder Straße, als ihnen ein schwarzer Mercedes mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam. Die Beamten entschlossen sich daher dazu, das Fahrzeug anzuhalten und zu kontrollieren. Hierzu wendeten sie den Streifenwagen, woraufhin der Fahrzeugführer der E-Klasse das Gaspedal herunterdrückte und sich vom Streifenwagen absetzte. Hierbei erreichte er Geschwindigkeiten jenseits von 130 km/h. An der Kreuzung Essener Straße/Im Lipperfeld/Alte Walz gelang es dann, das Fahrzeug anzuhalten. Auf die Nachfrage gab der 18-jährige Fahrer (Staatsangehörigkeit: deutsch, türkisch) an, er sei lediglich 60 km/h gefahren.

Womit der junge Mann vermutlich nicht rechnete: Eine der beiden 18-jährigen Mitfahrerinnen bestätigte den Beamten gegenüber, dass er die 333 PS-starke E-Klasse auf der Essener Straße auf über 130 km/h beschleunigt hatte. Die Beamten beschlagnahmten daher aufgrund des Verdachts eines Alleinrennens das Fahrzeug. Darüber hinaus wurde das Smartphone des 18-Jährigen als potenzielles Beweismittel ebenfalls beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen geführt.

