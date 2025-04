Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: BAB 8, Gem. Remchingen - Verkehrsunfall auf der BAB 8 - Lebensgefährlich verletzte Person

Pforzheim (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt der 46-jährige Mitfahrer eines Klein-Lkw bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagmorgen auf der BAB 8 ereignete. Der 62-jährige Fahrer des Klein-Lkw fuhr gegen 06.35 Uhr auf der rechten Fahrspur der Autobahn, in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim West fuhr er nahezu ungebremst auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Durch den heftigen Aufprall wurde die Fahrerkabine des Kleinlasters schwer beschädigt. Der 46-jährige Mitfahrer wurde in der Kabine eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr befreit und geborgen werden. Sowohl der Fahrer des Kleinlasters, wie auch sein Mitfahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Bei dem Mitfahrer besteht nach einer ersten Einschätzung Lebensgefahr. Der Gesamtschaden des Unfalles wird auf 40.000 Euro geschätzt. Während der Sattelzug seine Fahrt fortsetzen konnte, musste der Lkw des Unfallverursachers abgeschleppt werden. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Es besteht der Verdacht, dass der 62-jährige Unfallverursacher übermüdet war. Während der Einsatzmaßnahmen an der Unfallstelle, kam es zu einem etwa 5 km langen Rückstau.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

