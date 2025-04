POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Brand einer PV-Anlage

Krs. Freudenstadt, Baiersbronn/Mitteltal (ots) - Am Samstag Nachmittag kam es in einem Einfamilienhaus im Guldenbergweg zu einem Brand. Der Brand richtete einen erheblichen Sachschaden an und führte dazu, dass das Gebäude unbewohnbar wurde. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach ca. einer Stunde war der Brand durch die Feuerwehr gelöscht. Ein Mitarbeiter der Gemeinde ...

