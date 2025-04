Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Motorradfahrer nach Unfall verletzt

Pfalzgrafenweiler (ots)

Verletzt worden ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall mit einem Pkw am Samstagnachmittag auf der Landesstraße bei Pfalzgrafenweiler.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 48-jähriger Pkw-Fahrer die Kreisstraße 4726 in Richtung Pfalzgrafenweiler und beabsichtigt die Kreuzung zu passieren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten, auf der Landesstraße 404 fahrenden Motorradfahrer, welcher von Freudenstadt in Richtung Altensteig unterwegs war. In der Folge kam es zur Kollision bei der der 67-jährige Motorradfahrer zu Fall kam und schwer verletzt wurde.

Zur weiteren Behandlung wurde der Motorradfahrer mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 48-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mindestens 25.000 Euro geschätzt.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

