POL-LB: Vaihingen an der Enz-Horrheim: Exhibitionisten an Badesee aufgetreten

Ludwigsburg (ots)

Ein 26-jähriger Mann sowie ein 17-jähriger Jugendlicher fielen am Mittwoch (25.06.2025) gegen 15:45 am Ufer eines Badesees in Horrheim wegen exhibitionistischer Handlungen auf. Der 26-Jährige entblößte sein Glied und schwenkte es in Blickrichtung des gegenüberliegenden Ufers hin- und her. Der 17-Jährige manipulierte in gleicher Blickrichtung mit der Hand in seiner Hose an seinem Glied. Mehrere Zeugen, die die Tathandlungen von der gegenüberliegenden Uferseite beobachten konnten, riefen daraufhin die Polizei. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die beiden Tatverdächtigen an Ort und Stelle antreffen. Diese stritten jedoch jegliche Tathandlungen ab. Die beiden wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen und weitere Geschädigte. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

