Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Neckarweihingen: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwei verletzte Personen sind die Bilanz einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich am Mittwoch (25.06.2025) gegen 20:00 Uhr in einem Freibad am Otto-Konz-Weg in Neckarweihingen zugetragen haben soll. Gemäß den ersten polizeilichen Ermittlungen kam es zwischen einem 22-Jährigen und einem 28-Jährigen im Freibad zunächst zu einem verbalen Streit und anschließend zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei der auch eine Glasflasche eingesetzt worden sein soll. Nach der Auseinandersetzung flüchtete der 22-Jährige aus dem Freibad und konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen von einer alarmierten Streifenwagenbesatzung im Nahbereich angetroffen werden. Beide Kontrahenten wiesen leichte Verletzungen auf. Der Polizeiposten Ludwigsburg Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell