LPI-G: Diebstahl von Werkzeug

Gera (ots) - Gera - Am Montagmittag (05.05.2025) drangen Unbekannte in eine Wohnung einer 54-Jährigen in der Calvinstraße in Gera ein. Im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zugang zu der Wohnung, durch Aufhebeln der Wohnungstür. Anschließend wurden mehrere Schränke im Wohn- und Schlafzimmer durchsucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden Bargeld in Höhe eines ...

