Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gera: Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Gera (ots)

Gera. Am Montagmittag (05.05.2025) ereignete sich gegen 11:20 Uhr auf der Siemensstraße in Gera ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren zwei Fahrzeuge die Siemensstraße stadtauswärts in Richtung Langenberg. Auf Höhe einer Tankstelle musste eine 50-jährige Fahrerin eines PKW-Kia verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 35-jährige Fahrzeugführer eines PKW-Nissan bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Bei der Kollision erlitt der Unfallverursacher leichte Verletzungen. Zudem wurde festgestellt, dass der 35-Jährige unter Alkoholeinfluss stand - ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,01 Promille. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. (AK)

