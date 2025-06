Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (25.06.2025) gegen 18:55 Uhr im Bereich der Hauptstraße (Bundesstraße 27) in Besigheim ereignete, erlitt ein 30-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen. Der Zweiradfahrer befuhr zunächst die Straße "Auf dem Kies" (Bundestraße 27) und wollte im weiteren Verlauf nach links in die Hauptstraße abbiegen. Hierzu ordnete er sich auf dem Linksabbiegestreifen ein und wartete an der roten Ampel. Nachdem diese auf grün schaltete, bog er links ab. Zeitgleich befuhr ein 30-jähriger Mercedes-Lenker die Hauptstraße aus Richtung Walheim kommend und wollte im weiteren Verlauf über den Einmündungsbereich geradeaus weiter in Richtung "Auf dem Kies" fahren. Hierbei missachtete er nach derzeitigem Ermittlungsstand die rote Lichtzeichenlage. Im Anschluss kam es im Einmündungsbereich zur Hauptstraße zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Durch die Kollision stürzte der Zweiradlenker zu Boden und erlitt hierbei schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro und an dem Mercedes von rund 1.000 Euro.

