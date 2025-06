Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Zeugen nach Bedrohung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz ermittelt wegen eines Vorfalls, der sich am Dienstag (24.06.2025) gegen 18:15 Uhr auf dem Radweg zwischen einer Schule und der Stadthalle im Bereich der Heilbronner Straße in Vaihingen an der Enz ereignete. Ein 53-Jähriger konnte zunächst beobachten, wie ein unbekannter Jugendlicher auf einem Mofa unterwegs war und hierbei wahllos Passanten angepöbelt haben soll. Zusätzlich soll der unbekannte Jugendliche auch einer Radfahrerin gefolgt sein und diese dem Anschein nach, belästigt haben. Im weiteren Verlauf sei der Beschuldigte zu dem 53-Jährigen gefahren, habe auch ihn lautstark bedroht, bevor er sich anschließend aus dem Staub machte. Im Nachgang meldete der 53-Jährige den Vorfall bei der Polizei. Diese sucht nun unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz@polizei.bwl.de Zeugen und mögliche weitere Geschädigte des Vorfalls. Insbesondere wird die noch unbekannte Radfahrerin, die zur Tatzeit mit einer hellen Hose und einem hellen Oberteil bekleidet gewesen sein soll, gesucht und gebeten sich zu melden.

