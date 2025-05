Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Geparktes Auto gerammt und geflüchtet - Polizei sucht silbernen/grauen BMW

Kehl (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstagnachmittag in der Friedhofstraße sind die Beamten des Polizeireviers Kehl auf der Suche nach einem silbernen/grauen BMW mit französischer Zulassung. Der bislang unbekannte Fahrer des Wagens dürfte nach bisherigen Feststellungen gegen 14:40 Uhr im Bereich des Anwesens Nummer 71 nach links von seiner Fahrspur abgekommen sein und in der Folge frontal mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Renault zusammengestoßen sein. Trotz erheblichen Schadens entfernte sich der Unfallverursacher vom Ort des Geschehens, wurde hierbei allerdings von Zeugen beobachtet. Der Flüchtende fuhr nach der Kollision in die Hahnengasse und von dort in die Hauptstraße in Richtung Sundheim. Der Sachschaden am Renault wird von den Ermittlern auf rund 8.000 Euro geschätzt. Hinweise zum nun gesuchten BMW und/oder zu dessen Fahrer werden unter der Telefonnummer: 07851 893-0 erbeten.

