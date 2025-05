Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Schwerer Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Haslach (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen im Strickerweg, im Bereich der Einmündung bei der dortigen Sporthalle/Freibadzufahrt. Nach derzeitigen Erkenntnissen war eine Seniorin gegen 11:40 Uhr mit dem Rad in westliche Richtung unterwegs und in den Einmüdungsbereich eingefahren, als sie offenbar einen vorfahrtsberechtigt von rechts kommenden Pkw übersah. Durch den folgenden Zusammenstoß wurde die 80 Jahre alte Frau so schwer verletzt, dass sie trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle verstarb. Derzeit sind Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg zur Unfallaufnahme vor Ort. Zeugen, die Hinweise zum Unfallablauf geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 0781 21-4200 an die Ermitller des Verkehrsdienstes Offenburg.

/rs

