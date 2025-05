Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - In Schule eingedrungen, Hinweise erbeten

Bühl (ots)

Zwischen Freitag und Montag wurde eine Schule in der Humboldstraße von einer noch unbekannten Person unberechtigt betreten. Nach ersten Erkenntnissen gelangte der Eindringling offenbar über ein Fenster an der Südseite in das Gebäude. Im Innern wurden verschiedenen Räume sowie ein Labor betreten. Mit Kreide hinterließ der Unbekannte unsinnige Schmierereien an Tafeln und teils an den Wänden. Überdies soll er mit Steinen gegen das Glas eines Lichtbandes im Erdgeschoss geworfen haben. Eine Glastür eines Technikraumes im alten Gebäudeteil wurde ebenfalls zerstört. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 entgegen.

/ph

