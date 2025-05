Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Arbeitsunfall im Weinberg

Baden-Baden (ots)

Am Dienstagvormittag ereignete sich ein Arbeitsunfall in den Weinbergen bei Varnhalt. Ein 78 Jahre alter Mann kippte mit seinem Traktor bei Arbeiten in den Reben um und verletzte sich dabei am Bein. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens kann momentan nicht beziffert werden. Die Beamten des Verkehrsunfalldienstes haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. /vo

