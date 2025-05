Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, B3 - Aufgefahren

Am Montag kam es gegen 11:20 Uhr infolge Unachtsamkeit auf der B3 an der Haltelinie einer Stoppstelle beim Messeknoten zu einem Auffahrunfall. Eine 41-jährige BMW-Fahrerin übersah offenbar die Haltelinie und fuhr auf einen vor ihr anfahrenden VW-Fahrer auf. Durch den Aufprall zog sich die Unfallverursacherin leichte Verletzungen zu. Durch hinzugerufene Einsatzkräfte des Rettungsdienstes konnte die Frau vor Ort medizinisch versorgt werden. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

