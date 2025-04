Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Münsterstraße

Randalierer in Billerbeck

Coesfeld (ots)

Ein 25-jähriger Billerbecker randalierte am 08.04.2025, gegen 23.40 Uhr, auf der Münsterstraße in Billerbeck. Er klopfte gegen mehrere Scheiben und Türen und schrie herum. Anwohner alarmierten die Polizei. Die eingesetzten Beamten trafen ihn an einer dortigen Baustelle an. Hier randalierte er im Garten und versuchte Bauzäune umzuwerfen. Als die Beamten ihn ansprachen, ging er unvermittelt aggressiv, mit erhobenen Fäusten und auf diese los. Dabei beleidigte er die Polizisten fortlaufend. Der 25-Jährige wurde zu Boden gebracht und fixiert. Beim Transport zum Streifenwagen leistete er Widerstand, versuchte nach den Beamten zu treten, mit dem Kopf zu stoßen (Kopfnuss) und spuckte nach ihnen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam und setzten ihm für den Transport eine Spuckschutzhaube auf. Auf dem Weg ins Polizeigewahrsam randalierte er im Streifenwagen weiter und versuchte nach den Beamten zu treten und zu stoßen. Im Gewahrsam beruhigte er sich weiterhin nicht und trat und schlug gegen die Zellentür. Eine Gewahrsamsfähigkeit bescheinigte ein hinzugerufener Arzt. Am heutigen Morgen hatte er sich beruhigt und konnte aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden.

Ein Polizeibeamter verletzte sich bei den Widerstandshandlungen leicht am rechten Knie, verblieb jedoch dienstfähig.

