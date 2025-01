Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schweriner Polizei ermittelt zwei Tatverdächtige nach Raub und bittet um Zeugenhinweise

Schwerin (ots)

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, nachdem ein 64-jähriger Schweriner in den frühen Samstagvormittagsstunden beraubt worden sein soll.

Der Vorfall ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen am Samstag, dem 04.01.2025, gegen 07:15 Uhr am Berliner Platz. Der deutsche Geschädigte bemerkte die beiden Tatverdächtigen zunächst in einem Lebensmittelgeschäft am Dreescher Markt. Nach seinem Einkauf fuhr der Mann mit der Straßenbahn in Richtung seines Wohnortes.

Am Berliner Platz griffen die Tatverdächtigen den Mann nach der Straßenbahnfahrt körperlich an und entwendeten ihm den bisherigen Ermittlungen zufolge Bargeld. Der Geschädigte habe keine sichtbaren äußeren Verletzungen davongetragen, klagte jedoch über Schmerzen an mehreren Körperstellen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Dank umfangreicher Ermittlungen konnte die Polizei bereits am Wochenende zwei Tatverdächtige identifizieren. Es handelt sich um einen 26-jährigen Marokkaner und einen 23-jährigen Tunesier. Die Ermittlungen dauern an.

Zur vollständigen Aufklärung der Tat hofft die Polizei auf weitere Zeugenhinweise. Wer hat den Vorfall am Samstag, dem 04.01.2025, gegen 07:15 Uhr am Berliner Platz beobachtet? Wer kann weitere Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem Tathergang geben?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell