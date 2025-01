Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 31-jähriger Räuber kurz nach der Tat durch Polizei gestellt

Rostock/ Bad Doberan (ots)

Am Samstagabend kam es kurz nach 19 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einem Einkaufsmarkt an den Salzwiesen in Bad Doberan. Nach vorliegenden Erkenntnissen fiel ein 31-jähriger Deutscher auf, der zuvor offenbar Waren in seinen Rucksack gesteckt hatte und den Kassenbereich verließ ohne diese zu bezahlen. Als er vom dortigen Personal angesprochen wurde, schubste er den Mitarbeiter weg und floh. Der Dieb konnte kurz darauf dank der guten Personenbeschreibung durch die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Bad Doberan in der Thünenstraße festgestellt und kontrolliert werden. Dabei konnte auch diverses Diebesgut aus der besagten Einkaufsfiliale aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei in Bad Doberan ermittelt nun wegen des räuberischen Diebstahls gegen den 31-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell