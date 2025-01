Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Garagenkomplexes in Heiligenhagen bei Satow

Rostock/ Bad Doberan (ots)

Am gestrigen Morgen kam es in Heiligenhagen in der Gemeinde Satow (Landkreis Rostock) zu einem Garagenbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Brand gegen 05:50 Uhr von Nachbarn an einer Garage in der Dorfmitte festgestellt und gemeldet. Offenbar kam es zunächst zu einem Brand von Mülltonnen, die unmittelbar an dem betreffenden Garagenkomplex standen. Die Flammen griffen dann jedoch auf die Garagenwand und somit auf die Garage mit anliegendem kleinen Carport auf einem Grundstück eines Einfamilienhauses über. Durch den Brand wurde neben dem Garagenkomplex auch ein PKW, ein PKW-Anhänger sowie diverses Werkzeug beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 30.000EUR. Zum Zweck der Tatortarbeit und Spurensicherung am Brandort kam der Kriminaldauerdienst der Polizei zum Einsatz. Die Kriminalpolizei in Bad Doberan ermittelt nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Angaben zur Brandursache können nach gegenwärtigem Stand nicht gemacht werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203 560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell