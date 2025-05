POL-OG: Offenburg - Einbruch in Gaststätte

Bühl (ots) - Zwischen Freitag und Montag wurde eine Schule in der Humboldstraße von einer noch unbekannten Person unberechtigt betreten. Nach ersten Erkenntnissen gelangte der Eindringling offenbar über ein Fenster an der Südseite in das Gebäude. Im Innern wurden verschiedenen Räume sowie ein Labor betreten. Mit Kreide hinterließ der Unbekannte unsinnige Schmierereien an Tafeln und teils an den Wänden. Überdies ...

