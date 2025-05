Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mutmaßlich alkoholisierter Pkw-Fahrer kommt von Fahrbahn ab und mitten in Kleingartenanlage zum Stehen

Freiburg (ots)

Ein 29-jähriger Mann steht im Verdacht unter alkoholischer Beeinflussung mit seinem Pkw am Sonntag, 25.05.2025, kurz vor 06.00 Uhr, von der Basler Straße in Weil am Rhein abgekommen zu sein. Der 29-Jährige meldete sich kurz nach 06.00 Uhr beim Polizeirevier Weil am Rhein und gab zunächst an, dass eine unbekannte Täterschaft vor einem Parkplatz bei einem Club in der Basler Straße seinen Fahrzeugschlüssel entwendet haben soll und dann mit seinem Pkw einen Unfall verursacht habe. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte der verunfallte Pkw des 29-Jährigen aufgefunden werden. Mutmaßlich kam der Fahrer des Pkw zwischen den Kreisverkehren Bundesstraße 3 / Bundesstraße 317 und der Bundesstraße 3 / Basler Straße von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter und kam in einer Kleingartenanlage zum Stehen. Der 29-Jährige verstrickte sich immer mehr in Widerspruch. Auch erhärtete sich der Verdacht, dass der 29-Jährige den Unfall verursacht habe. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 1,7 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Während der Verbringung des 29-Jährigen in ein Krankenhaus sowie während der Blutentnahme kam es zu Beleidigungen zum Nachteil der eingesetzten Polizeibeamten und zu Widerstandshandlungen. Der Führerschein des 29-Jährigen wurde beschlagnahmt. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

