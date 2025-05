Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Tumultartige Szenen vor einer Bar in Otterbach

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 25.05.2025, gegen 01.10 Uhr, soll es zu einer Streitigkeit / zu tumultartigen Szenen zwischen zwei größeren Personengruppen vor einer Bar in der Basler Straße in Otterbach gekommen sein. Beim Eintreffen von mehreren Polizeistreifen waren keine körperlichen Auseinandersetzungen mehr im Gange. Eine Eruierung des Sachverhaltes sei aufgrund der erheblich ablehnenden Haltung beider Gruppierungen gegenüber der Polizei fast unmöglich gewesen. Von etwa 30 Beteiligten wurden die Personalien erhoben und Platzverweise für die Örtlichkeit ausgesprochen, welchen die Beteiligten nur zögerlich nachkamen. Ein augenscheinlich stark alkoholisierter 40-jähriger Beteiligter, welcher die Örtlichkeit partout nicht verlassen wollte, wurde in Gewahrsam genommen und übernachtete beim Polizeirevier Weil am Rhein.

