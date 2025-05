Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen: Einbruch in Kinderkrippe

Freiburg (ots)

Bötzingen - Am vergangenen Wochenende wurde in die Kinderkrippe in der Kindergartenstraße eingebrochen. Der Einbruch wurde am frühen Montagmorgen, 26.05.2025, festgestellt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelang die Täterschaft durch das Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude. Eine vorgefundene Geldkassette wurde ebenfalls aufgehebelt und ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 500 EUR. Der Polizeiposten Bötzingen bittet um Mitteilungen über verdächtige Wahrnehmungen unter Tel. 07663 60530.

