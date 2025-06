Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Roller gestohlen und mit laufendem Motor wieder abgestellt

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entwendeten zwischen Mittwoch (24.06.2025); 20.00 Uhr und Donnerstag (25.06.2025), 03.00 Uhr einen Motorroller des Herstellers Piaggio, der in der Hohenstaufenstraße in Möglingen abgestellt war. Anschließend ließen die Unbekannten das Kraftrad mit laufendem Motor auf einem Parkplatz in der Raiffeisenstraße zurück. Die Roller wurde mutmaßlich kurzgeschlossen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 150017-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Asperg in Verbindung zu setzen.

