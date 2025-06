Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Diebstahl eines Hyundai Tucson ix35

Stade (ots)

Am Donnerstag, zwischen 23 Uhr und 23:40 Uhr, wurde in der Schillerstraße in Buxtehude ein am Fahrbahnrand geparkter Hyundai Tucson ix35 gestohlen. Der schwarze Pkw mit dem Kennzeichen STD-JA 786 wurde 2019 erstmals zugelassen. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass das Fahrzeug auf technischem Wege geöffnet und gestartet wurde. Der Geschädigte legte der Polizei beide Fahrzeugschlüssel vor. Der entstandene Schaden wird auf 16.000 EUR geschätzt.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben kann, meldet sich bitte bei den Beamten in Buxtehude unter 04161/6470.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell