POL-STD: Harsefeld: Überholmanöver missglückt - Autofahrer schwer verletzt

Am Freitag gegen 11 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus Ahlerstedt mit seinem BMW 340i die Landesstraße 124 von Hollenbeck in Richtung Harsefeld. Nach einem Überholvorgang verlor der 24-Jährige auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab, entwurzelte einen Straßenbaum und blieb mit seinem BMW auf der Beifahrerseite liegen. Der Unfallfahrer konnte von Ersthelfern aus seinem völlig zerstörten Fahrzeug befreit werden, er erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Aufgrund der Schwere des Unfalls waren Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt, Straßenmeisterei und Polizei am Unfallort eingesetzt. Der BMW musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf etwa 20.000 EUR. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus nach Stade.

