POL-STD: Apensen: Pedelec-Fahrer von Auto angefahren - Fahrzeug flüchtete

Am Freitag gegen 08:30 Uhr befuhr eine 43-jährige Buxtehuderin mit ihrem Auto die Nindorfer Straße (K71) in Richtung Apensen. Kurz vor dem Ortseingang Apensen entdeckte die Frau im Grünstreifen neben der Fahrbahn einen schwer verletzten Pedelec-Fahrer, die Frau wählte den Notruf. Rettungsdienst, Notarzt und Polizei eilten zur Unfallstelle.

Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge, war der 71-jährige Mann aus Buxtehude mit seinem Pedelec auf der Nindorfer Straße in Richtung Apensen unterwegs, als es zu einem Zusammenstoß mit einem silbernen Pkw kam. Der Pedelec-Fahrer erlitt bei dem Verkehrsunfall schwerste Verletzungen und wurde ins EKS gebracht. Der verantwortliche Autofahrer oder die verantwortliche Autofahrerin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und ließ den Schwerverletzten ohne jede Hilfe zurück. An der Unfallstelle konnte die Polizei einen rechten Außenspiegel, silbern, auffinden und sicherstellen. Dessen Aussehen und Seriennummer deuten auf ein silbernes Fahrzeug aus dem VW-Konzern hin. Verbaut ist das sichergestellte Spiegelmodell beispielsweise am VW Golf 8 und weiteren Fahrzeugtypen des Konzerns

Die Polizei Buxtehude sucht dringend nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können. Wem ein silberner Pkw einer Marke aus dem VW-Konzern aufgefallen ist, dem ganz aktuell der rechte Außenspiegel fehlt, meldet sich bitte bei der Polizei in Buxtehude unter 04161/6470. Der Verkehrsunfall ereignete sich vermutlich nicht lange bevor der Verletzte gegen 08:30 Uhr entdeckt wurde.

