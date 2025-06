Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Unbekannte dringen in Hochparterrewohnung in Methler ein

Kamen (ots)

Donnerstagabend (26.06.2025) sind bislang Unbekannte in eine Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses an der Heimstraße in Kamen-Methler eingedrungen.

Zwischen 21.35 Uhr und 22.35 Uhr schlugen die Täter gewaltsam eine Balkonglasscheibe ein und durchwühlten das Wohnzimmer.

Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen augenscheinlich nichts.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Hinweise zu dem Einbruch und den Tätern bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell