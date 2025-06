Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Nach Verkehrsunfallflucht wird die Zeugin gesucht, die den Unfall mit angesehen und gemeldet hat

Schwerte (ots)

Am Dienstag (24.06.2025) kollidierte gegen 10.00 Uhr ein Pkw der Marke "Peugeot" mit einem Pkw der Marke "Mercedes Benz" in der Tiefgarage am Markt (Brückstraße) in Schwerte.

Die 60-jährige Schwerterin hatte den Mercedes gegen 08.45 Uhr dort geparkt. Als sie gegen 10.15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückgekommen sei, habe sie Beschädigungen an dem Pkw vorgefunden.

Eine bislang unbekannte Zeugin konnte die Einparkversuche des unbekannten Peugeot beobachten und teilte diese Informationen dem Parkhausservice mit. Sie machte allerdings keine Angaben zu ihren Personalien / Erreichbarkeit.

Die gesuchte Zeugin kann aufgrund von Überwachungsbildern nur vage beschrieben werden:

- Ca. 60 bis 70 Jahre alt - Ca. 165cm groß - Weiblich - Schlanke Statur - Weißes Oberteil - Dunkle Hose

Zeugen, die wissen, wer die Frau sein könnte oder die Zeugin selbst werden gebeten, sich bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

