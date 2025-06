Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Einbruch und Diebstahl in Cappenberger Kleintierpraxis

Selm (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag (24.06.2025), 18.40 Uhr und Mittwoch (25.06.2025), 08.10 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters in eine Kleintierpraxis an der Straße "Cappenberger Damm" in Selm eingedrungen.

Nachdem die Täter sämtliche Räume durchsucht hatten, entwendeten sie Bargeld.

Hinweise, die zur Aufklärung des Einbruchs und Diebstahls führen, bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell