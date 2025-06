Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Fahrzeugführer kommt am Schattweg von der Fahrbahn ab

Kamen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 26.06.2025, gegen 04.00 Uhr in Kamen in der Nähe eines Tankstellengeländes / Schattweg.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verlor die Kontrolle über den PKW, BMW, kam von der Straße ab und fuhr in einen Graben am Schattweg. Bei dem Verkehrsunfall wurde mindestens eine Person verletzt. Einige weitere Personen flüchteten von der Unfallstelle.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte eine stark alkoholisierte, verletzte Person aus dem Fahrzeug angetroffen werden.

Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 50000 Euro.

Hinweise zu dem Verkehrsunfall, bitte an die Polizei in Kamen unter 02389 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

