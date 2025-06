Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Pedelec-Training für Interessierte ab 18 Jahren: Polizei und Stadt Fröndenberg laden herzlich ein

Fröndenberg (ots)

Die Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Unna bietet im Juli zusammen mit der Stadt Fröndenberg ein dreitägiges Pedelec-Training an. Alle Interessierten ab 18 Jahren sind herzlich willkommen.

Die Veranstaltung findet am Montag, den 14.07.2025, am Donnerstag, den 17.07.2025 und am Montag, den 21.07.2025 jeweils in der Zeit von 10:00 - 12:30 Uhr auf dem Schulhof der Gesamtschule Fröndenberg, Im Wiesengrund 7 in Fröndenberg, statt.

Das Training wird ca. 2 ½ Stunden dauern und beinhaltet neben praktischen Übungen auch eine Theorieeinheit in der u.a. die richtige Helmeinstellung, das verkehrssichere Fahrrad und wichtige Verkehrsregeln besprochen werden.

Voraussetzung für die Teilnahme ist ein eigenes Pedelec und die Teilnahme an allen drei Veranstaltungen.

Pflicht ist das Tragen eines Fahrradhelms.

Anmeldung bitte bis Mittwoch, 09.07.2025 unter Angabe Ihrer Kontaktdaten an folgende E-Mail-Adresse: Verkehrsunfallpraevention.unna@polizei.nrw.de

Das Training findet nur bei trockener Witterung statt. Bitte denken Sie an ausreichende Getränke!

