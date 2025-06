Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Pkw an Wilhelmstraße entwendet

Holzwickede (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstag (24.06.2025) zwischen 08.00 Uhr und 14.00 Uhr einen Pkw an der Wilhelmstraße in Holzwickede entwendet.

Der Pkw - ein Ford Mondeo - hat das amtliche ausländische Kennzeichen CE-24-NUR (Kurzzeichen des Zulassungslandes: SLO für Slowenien) und war auf einem 12-Stunden-Parkplatz geparkt.

Hinweise zu dem Fahrzeugdiebstahl bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

