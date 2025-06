Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeugen nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Massen gesucht

Unna (ots)

Am Montag (23.06.2025) hatten unbekannte Täter vor, in ein Einfamilienhaus an der Sedanstraße in Unna-Massen, einzudringen.

Zwischen 03.45 Uhr und 07.15 Uhr schlugen die Unbekannten gewaltsam eine Fensterscheibe ein und konnte so in das Objekt gelangen. Sie durchwühlten es, entwendeten aber nach ersten Angaben augenscheinlich nichts.

Hinweise zu dem Einbruch und den Tätern bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

