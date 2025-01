Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Polizei mit Pyrotechnik attackiert - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Silvesternacht im Bereich Auf dem Graben/Herner Straße unterwegs waren und mitbekommen haben, wie Polizeikräfte mit Feuerwerksköpern angegriffen wurden. In erster Linie sind Zeugen angesprochen, die entsprechende Handyaufnahmen (z.B. Videos, Fotos) von dort haben oder relevante Feststellungen der Ermittlungskommission mitteilen können.

In der Zeit zwischen 23:45 Uhr (31.12.2024) und 0:15 Uhr (01.01.2025) kam es im Bereich Auf dem Graben/Herner Straße in der Recklinghäuser Innenstadt zu Angriffen mit Pyrotechnik auf eingesetzte Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Nach bisherigen Informationen sollen die Feuerwerkskörper aus einer Gruppe von etwa 20 bis 30 Personen abgefeuert worden sein, die größtenteils maskiert waren. Nachdem die Polizei Pfefferspray eingesetzt hatte, liefen die Täter in Kleingruppen (in Richtung Fußgängerzone) davon. Die Fahndungen nach den Tatverdächtigen verliefen bislang erfolglos.

Die eingesetzten Polizeikräfte blieben glücklicherweise unverletzt.

Wer Angaben zu Tatverdächtigen geben kann oder entsprechende Videoaufnahmen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden. Eine Ermittlungskommission hat die weitere Bearbeitung der Vorkommnisse übernommen.

