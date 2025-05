POL-DA: Raunheim: Diebe bestehlen 65-Jährigen im Einkaufszentrum/ Die Kripo sucht Zeugen

Mörlenbach (ots) - Kriminelle hatten am Samstagmorgen (24.5.) ein Auto in der Schulstraße ins Visier genommen. Durch Zeugen konnte beobachtet werden, wie gegen 3.00 Uhr das graue Fahrzeug von vermutlich zwei Tätern entwendet wurde. Das Auto war zuvor von seinem Besitzer auf dem Parkplatz einer Spielhalle abgestellt worden, bevor die Täter damit in unbekannte Richtung flüchteten. Zeugen, denen am Samstagmorgen etwas ...

