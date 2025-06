Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zigarettenautomat gesprengt

Kamen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (25.06.2025) ist ein Zigarettenautomat in Kamen-Methler gesprengt worden.

Unbekannte Täter hatten sich gegen 02.45 Uhr an dem Automaten an der Lortzingstraße zu schaffen gemacht.

Mehrere Zeugen hatten gegen 02.45 Uhr einen lauten Knall gehört und gesehen, wie sich zwei Personen an dem Zigarettenautomaten befunden hatten. Beide Personen seien zu Fuß in die Straße "Am Schulzenhof" geflüchtet.

Die beiden Personen waren männlich und zudem dunkel gekleidet.

Die bislang unbekannten Täter entwendeten Bargeld und mehrere Zigarettenschachteln. Trümmerteile des Automaten befanden sich auf und neben dem Gehweg sowie einige zurückgelassene Zigarettenschachteln.

Weitere Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 zu wenden. Das Ganze auch gerne per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell